Carlos Carvalhal e o Glasgow Rangers: «Somos capazes de discutir a eliminatória»

Carlos Carvalhal aproveitou o balanço da eliminação do Monaco e, já em pleno hotel algarvio, onde a equipa está concentrada para o jogo em Portimão, reagiu ao sorteio da Liga Europa.

"Somos capazes de discutir a eliminatória e já que chegámos aqui temos a ambição de seguir em frente", registou o treinador do Sp. Braga, olhando para o Rangers em primeira instância como "um adversário difícil como são todos nesta fase".

"Estão oito equipas na Liga Europa e todas conseguiram chegar a esta fase, temos de saber repartir o favoritismo, que é de 50/50", sinalizou o treinador, lembrando que já foi essa a postura com os monegascos.

"Já o fizemos na eliminatória anterior com o Monaco e eles tinham uma competência muito elevada. O mesmo se pode dizer do Rangers, uma equipa forte, pois os resultados assim o indicam também", disse ainda Carlos Carvalhal, registando depois que o apoio dos adeptos será importante para o desfecho da eliminatória com os escoceses.

"Eliminaram o Sp. Braga há dois anos. É uma eliminatória que se perspetiva de muita emoção, em que nós, só fazendo duas noites ‘à Braga’, no nosso melhor individual e coletivamente, com os adeptos a vibrarem com a equipa como aconteceu com o Sheriff e com o Monaco é que seremos capazes de discutir o apuramento", juntou Carvalhal, focando os dois jogos de 2019/20, nos 16-avos da Liga Europa, em que a equipa então orientada por Rúben Amorim perdeu 3-2 no Ibrox de Glasgow (depois de estar a ganhar 2-0) e perdeu também na Pedreira, por 1-0.