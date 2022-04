Carlos Carvalhal e o jogo com o FC Porto: «É uma prova de fogo para os nossos jovens»

Depois do empate contra o Estoril, o Sp. Braga recebe o FC Porto com o objetivo de fechar as contas do 4º lugar, tal como explicou Carlos Carvalhal."O facto de a classificação estar praticamente definida significa que ainda não está definida. Ainda há trabalho a ser feito e a atitude competitiva vai ser alta até ao final. O FC Porto está invencível há 50 e tal jogos e isso vai colocar a nossa equipa no limite das suas capacidades. Vamos defrontar o adversário mais difícil neste momento no panorama do futebol português, assim os dizem os resultados e a qualidade de jogo. Temos vindo a crescer, temos vindo a fazer bons resultados e este vai ser um grande desafio para os nossos jovens. A equipa está a maturar e esta é uma boa oportunidade para se aferirem contra aquele que pensamos que vai ser o campeão nacional. No fundo, o Sp. Braga tem obrigação de lutar contra todos os adversários e sabemos que temos de ter um fim de tarde à Braga para termos sucesso. Os jogadores têm de estar no seu limite e pedimos apoio e paciência aos adeptos. Sabemos que a dificuldade vai ser alta, mas é proporcional à nossa ambição", começou por referir o técnico.Assumindo que o facto de o FC Porto se poder sagrar campeão nesta jornada foi um dado que não entrou na preparação do encontro, o timoneiro dos arsenalistas deixou muitos elogios ao adversário: "O Sérgio Conceição tem os valores do FC Porto, mas já disse que ele é mais do que atitude e determinação. A evolução tática da equipa e da sua qualidade de jogo tem também a ver com as características dos jogadores, que são diferentes do passado. Nem sempre a melhor equipa é quem vai à frente, mas talve seja a melhor equipa a jogar futebol neste ano. Sabemos que eles têm poucas fragilidades, mas vamos tentar explorá-las e dar o nosso melhor para conquistarmos os três pontos. O importante para nós é fazermos o nosso trabalho, somos uma equipa jovem, que se tornou mais competitiva na segunda metade da temporada, atingiu alguma maturidade e esta é uma prova de fogo para os nossos jovens. No entanto, estamos confiantes que eles vão dar uma boa resposta".