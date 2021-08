Carlos Carvalhal: «O Messi está disponível mas não está ao nosso alcance...»

Carlos Carvalhal fez na manhã desta sexta-feira a antevisão à estreia do Sp. Braga na Liga Bwin, no terreno do Marítimo. O técnico dos arsenalistas analisou a derrota na Supertaça, contra o Sporting, mas garante que a equipa tem uma margem de progressão que lhe permite encarar a época com otimismo.





Todos os jogos são difíceis e outros, por tradição, ainda mais, como é o caso do Sp. Braga a jogar no estádio do Marítimo. É um desafio, mas nós gostamos, e queremos combater a tradição mais recente. Vamos apostados e este jogo serve de tónica para a época toda: o próximo jogo é o grande objetivo. Queremos vencer e superar o adversário, sabendo que vamos ter um jogo difícil. A ambição, porém, é a mesma de sempre: conquistar os 3 pontos.O Iuri está num período de integração plena para breve, estará por semanas e acredito que até final de agosto poderemos contar come ele. O Fábio Martins, o Piazon e o Lucas Mineiro estão disponíveis. Gostamos de ter os jogadores todos e são boas notícias para nós e para as mudanças porque os jogadores ligação meio-campo e ataque desgastam-se muito. Esse upgrade pode tornar-nos mais fortes. Vamos progredir jogo a jogo, estamos no início, a equipa está entrosada porque tem vários jogadores da época passada, mas podemos melhorar a qualidade.Foi convocado e só não esteve na ficha de jogo. Está a readquirir ritmo, mas tem um caminho a percorrer, isso consegue-se nos treinos e nos jogos-treino. E é isso que temos feito, visando subir os índices do plantel e do próprio Rui para chegar ao seu melhor nível. Ainda tem um caminho a percorrer.Acho é que o mercado devia fechar 24h ou 48h antes do primeiro jogo oficial. Isto torna a vida de um treinador muito difícil. Fizemos uma excelente época, há uma cobiça grande nos nossos jogadores, que são apetecíveis, mas é o que é. Nunca veto a saída de um jogador, como aconteceu com o Esgaio e o Paulinho, pois os interesses do clube estão à frente das pessoas. Estou satisfeito com a equipa e direi o mesmo em 31 de agosto… Reforços? O Messi está disponível, mas acho que não está ao nosso alcance [risos].De positivo a forma como abordámos o jogo, cara a cara, com algum controlo de jogo bem feito. O negativo foi termos sofrido golo à oitava tentativa. Anulámos as sete iniciativas anteriores, com lances em profundidade para nossa defesa. Essa distração - uma em oito - custou-nos um golo. Depois, em vantagem, podíamos ter feito passar o Sporting o que passámos na segunda parte. Deveríamos ter chegado ao intervalo pelo menos com o empate. Todavia, estamos a falar de início de época, contra uma equipa muito forte e sinto que a equipa está a crescer.