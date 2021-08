Carlos Carvalhal e o jogo com o V. Guimarães: «Queremos dar sequência aos bons jogos que estamos a fazer»

Depois do triunfo na última jornada frente ao Moreirense, o Sp. Braga prepara agora outro dérbi minhoto, desta vez contra o V. Guimarães. Na antevisão do encontro, Carlos Carvalhal sublinhou a importância de os seus jogadores darem sequência ao que de bem têm feito.





"É um dérbi, é sempre um jogo especial porque tem um clima diferente. Tivemos uma boa semana de trabalho, trabalhámos com confiança. Finalizámos o último jogo a vencer perto do fim, com a ajuda dos adeptos e dos jogadores que entraram, que acrescentaram e mostraram que temos uma verdadeira equipa. Quem entra pode contribuir e ajudar a equipa, assim como os adeptos, que foram essenciais para chegarmos ao 3-2. Transportámos essa confiança para esta semana, temos os pés no chão e estamos focados para o jogo. Os ingredientes que nos levaram à última vitória serão importantes amanhã", começou por referir, considerando depois que o histórico entre os dois clubes não terá influência na partida deste domingo: "O peso do resultado num jogo destes nesta fase não é significativo. Isso acontece em qualquer dérbi ou clássico. Fizemos três bons jogos e queremos dar sequência ao que estamos a fazer e à forma como a equipa está a evoluir. O histórico entre os dois clubes é equilibrado e, embora, tenhamos tomado a dianteira nos últimos anos, amanhã a tradição e a história não contará".Carlos Carvalhal aproveitou ainda para deixar elogios a Pepa, treinador dos vitorianos. "O Pepa é um excelente treinador, não tenho dúvidas disso. Sabemos que os treinadores são sempre escravos dos resultados, só isso é que dirá se uma equipa está melhor ou pior. Neste momento, nós estamos melhor do que no ano passado e queremos que a equipa esteja melhor a cada jogo que passa. Cada um tem de olhar para sua casa", disse, fazendo ainda o ponto de situação acerca dos lesionados: "O Francisco Mora pode estar elegível, o Castro não estará de certeza e o Sequeira é uma incógnita. O Gorby [jogador da equipa B] deverá ser chamado".O técnico concluiu explicando as mexidas na lateral direita. "No ano passado tínhamos o Ricardo Esgaio e, antes da época terminar, sinalizámos o Tiago Esgaio. Ou seja, iríamos ficar com um lateral mais ofensiva e outro mais de equilíbrio. No entanto, vendemos o Ricardo e perdemos o lateral ofensivo, daí termos tido a necessidade de ir buscar o Yan Couto, que treinou bem e será convocado. Depois ficamos com dois laterais mais de equilíbrios e a verdade é que o Fabiano aproveitou para ganhar a dianteira ao Tiago Esgaio", rematou.