Carlos Carvalhal e o momento da equipa: «Não sinto pressão extra»

O Sp. Braga vive um momento de irregularidade e não vence dois jogos seguidos desde março passado, mas Carlos Carvalhal garante não sentir pressão extra sobre os seus ombros e da equipa técnica, já depois de António Salvador ter assumido o mau arranque há duas semanas.





"Não sinto pressão extra, a pressão é tentar vencer os jogos todos, antes do jogo com Mitdjylland, a pressão também vai estar inerente para vencer o Boavista, para vencer os jogo todos. Estamos preparados para vencer os adversários, explorar as debilidades do adversário, a constante pressão é uma realidade em todos os jogos", referiu, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Midtjylland, para a Liga Europa.Encontro que surge depois do empate diante do Santa Clara, com um golo sofrido ao cair do pano. "A vontade de vencer era tanta que os jogadores acabaram, ou melhor, acabámos todos nós, por intuição, por proteger a baliza e o adversário acabou por ser feliz. Temos de ser mais agressivos a defender, não recuar e não nos expormos tanto. Esta é uma equipa que tem jogadores novos, estamos a evoluir, sem neglicenciar a responsabilidade do Sp. Braga que é vencer sempre, temos essa noção, é isso que vamos tentar amanhã, vencer o jogo", referiu."Será um jogo de elevada dificuldade, o Midtjylland é uma equipa boa, com muita competência. É um jogo em que será necessário o melhor Sp. Braga e também uma comunhão muito grande da equipa com os adeptos. Acredito piamente nos meus jogadores e em superar este difícil adversário, em vencer o jogo de amanhã", analisou Carlos Carvalhal."Este rival gosta da bola, de atacar, tem um futebol positivo, com 10 unidades venceram recentemente o Copenhaga, é uma equipa de cariz ofensivo, vamos querer ganhar, é um jogo que queremos muito vencer", assinalou o treinador.