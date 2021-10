Carlos Carvalhal e o momento do Sp. Braga: «A equipa está agora mais sólida»

Na ressaca do triunfo na Bulgária para a Liga Europa, Carlos Carvalhal destacou a solidez da equipa do Sp. Braga e garantiu, na antevisão ao duelo com o Gil Vicente, que os arsenalistas estão agora "mais competitivos", explicando qual foi para si o "ponto de viragem".

Ponto de viragem

"Queremos dar sequência ao que temos vindo a fazer. Houve um ponto de viragem com o Midtjylland, fazendo três golos. Depois fizemos mais dois contra o Boavista, cinco na Taça e mais um frente ao Ludogorets. No total, marcámos 11 golos nesses quatro jogos e não temos repetido erros individuais que nos custaram bastante caro. A equipa está agora mais sólida e com um estado emocional forte. Estamos mais competitivos e sentimo-nos preparados para um jogo muito difícil em Barcelos. As equipas não criam muitas oportunidades contra o Gil Vicente e, por isso, teremos de ser muito eficazes e estar muito concentrados no jogo, de modo a vencer."

Gil Vicente

"As equipas não criam muitas oportunidades com o Gil Vicente, pois tem uma excelente organização defensiva e temos de estar muito focados. O nosso grande objetivo é a vitória."

Explicação para a equipa não sofrer tantos golos

"Os níveis de concentração aumentaram, assim como o conhecimento mútuo dos jogadores e das nossas ideias. Com o tempo e trabalho, a interpretação das ideias tem tendência a melhorar. Não começámos bem a última época e fomos subindo. É isso que queremos: ganhar mais maturidade, cometer menos erros, nomeadamente individuais, e aumentar os níveis de eficácia."

Gil Vicente não vence há seis jogos

"Não ganhou, mas teve muito perto de os ganhar. É uma equipa perigosa, defende bem, tem jogadores rápidos e não esperamos facilidades. No campeonato português não há resultados desequilibrados, os resultados são tangenciais, há organização por parte das equipas, os treinadores são bons e os níveis de eficácia têm de ser altos, porque as oportunidades não vão ser muitas. Não é fácil criar oportunidades nesta competição, sobretudo frente ao Gil Vicente."

Dois empates nas últimas duas épocas

"Não sabia, mas se há um pequenino borreguinho para matar… Vamos tentar fazer diferente e lutar para vencer."

Ricardo Horta e Iuri Medeiros têm "disfarçado" a falta de golos dos avançados

"Na época passada o Sp. Braga terá sido a equipa que mais distribuiu os golos pelos jogadores do seu plantel. Não tivemos um jogador a marcar mutos golos, mas vários. Sem querer puxar a brasa à minha sardinha, mérito do treinador e da ideia de jogo."

O Gil Vicente-Sp. Braga, a contar para a 9.ª jornada da Liga Bwin, disputa-se esta segunda-feira, às 19h00, no Estádio Cidade de Barcelos. Do lado arsenalista, Piazon (entorse no pé) está em dúvida e David Carmo é carta fora do baralho devido a lesão.