Jorge Jesus é o alvo principal do At. Mineiro para assumir o comando técnico após a saída de Cuca, mas a imprensa brasileira adianta que o Galo tem já um plano B preparado para o caso das negociações com o ex-treinador do Benfica não darem certo. Segundo a Rádio Itatiaia, numa informação que foi posteriormente adiantada e validada por outros portais, como o 'Lance', o emblema de Belo Horizonte tem em Carlos Carvalhal o seu segundo alvo e já existirão inclusivamente conversações entre as partes nesse sentido.Carvalhal, recorde-se, chegou a ser um dos treinadores que estava na lista do Flamengo, clube que entretanto já anunciou Paulo Sousa como seu novo comandante. Um dos entraves a esta possível mudança está na cláusula de rescisão do técnico do Sp. Braga, fixada em 2,5 milhões de euros.