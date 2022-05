Carlos Carvalhal: «É uma emoção receber um prémio que tem o nome de Vítor Oliveira»

Distinguido pela primeira vez esta época com o prémio de melhor treinador da Liga Bwin, referente ao mês de abril, Carlos Carvalhal recebeu esta sexta-feira o troféu das mãos da Liga Portugal, mostrando-se honrado pela distinção, em particular pelo treinador que dá nome ao prémio."É uma emoção receber um prémio que tem o nome de Vítor Oliveira", começou por dizer, aos meios da Liga, antes de agradecer e deixar uma mensagem de apreço aos restantes treinadores da competição: "Gostaria de agradecer aos meus colegas que votaram em mim e dizer-lhes que todos nós temos méritos, conseguindo ou não os objetivos, porque trabalhamos numa liga que não é facil para treinadores."Sem surpresa, o técnico dividiu igualmente os louros com o plantel e equipa técnica: "Agradeço também aos meus jogadores, porque são eles que jogam. O prémio representa a equipa. Eu sou apenas o rosto de uma equipa, que tem jogadores, staff, dirigentes e adeptos. Recebo o prémio como fruto do trabalho coletivo, porque eu entendo o futebol como um esforço coletivo e não individual."Na votação para este prémio, Carlos Carvalhal bateu a concorrência de Sérgio Conceição e Rúben Amorim.