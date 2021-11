Carlos Carvalhal eleito personalidade do ano em gala realizada em Braga

Carlos Carvalhal nunca escondeu o orgulho de ser nado e criado em Braga e, desta vez, foi a cidade a demonstrar gratidão para com o trabalho do técnico.Numa gala denominada "A Nossa Terra", realizada anualmente com o intuito de premiar os cidadãos locais que se distinguem nas mais variadas categorias, o técnico foi eleito personalidade do ano.Um galardão que não pôde receber pessoalmente, uma vez que se encontrava na Dinamarca, mas que foi recolhido pelos pais, Felisberto e Maria Carvalhal. Ao palco subiu também Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga.