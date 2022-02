Carlos Carvalhal elogia Rodrigo Gomes: «É um jovem no qual depositamos grandes expectativas»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Carlos Carvalhal aproveitou a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Sheriff para deixar elogios a Rodrigo Gomes e a outras jovens do plantel do Sp. Braga.

“O Rodrigo é um jovem no qual depositamos grandes expectativas, ainda para mais fez 18 anos recentemente. Tem vindo a confirmar a sua competência e qualidade e não é por ser jovem que joga na primeira equipa, é para competência. Foi assim com o David Carmo, o Vitinha, o Bruno Rodrigues e o Moura, ele tem merecido a oportunidade e vai continuar a ser aposta. Neste momento não há titulares nem suplentes”.

O Sp. Braga tem encontro marcado com Sheriff às 20 horas desta quinta-feira.