Carlos Carvalhal: «Espero que esta vitória seja valorizada como ela merece»

Carlos Carvalhal estava visivelmente satisfeito pela vitória (2-0) do Sporting de Braga diante do Monaco, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, um resultado que segundo o treinador dos minhotos não deixa nada fechado para o encontro da segunda mão, marcado para daqui a uma semana, no principado.

"Eu espero que esta vitória seja valorizada como ela merece porque o Monaco tem excelentes jogadores. Nós entrámos muito bem no jogo, acho que no fundo até os surpreendemos um pouco, marcámos logo um golo, podíamos ter marcado por mais quatro ou cinco vezes na primeira parte. Tivemos oportunidades de golo muito claras, mas não o conseguimos fazer. Na segunda parte, o Monaco reagiu. Tem excelentes jogadores, tem um bom futebol. Nós aproveitámos bem algumas debilidades que eles têm. Conseguimos suster o jogo. No fundo, as substituições que nós fizemos visaram garantir atrás e dar frescura na frente para buscar o segundo golo. O Monaco tem duas boas oportunidades na segunda parte. Nós fazemos o jogo como tínhamos de fazê-lo: com segurança. A partir da segurança, procurar o segundo golo e conseguimos fazê-lo. Noventa minutos estão passados. Não está nada ganho. O adversário tem muita qualidade, atira-se muito para a frente. É uma equipa muito perigosa porque atira com muitos jogadores para a frente. O jogo lá vai ter com certeza outra história. Mas estamos bem colocados na primeira parte deste jogo com duas partes", começou por dizer o técnico dos arsenalistas, em declarações na 'flash-interview' da Sport TV.

Dupla de ataque do Monaco anulada:

"O Gelson Martins é um craque, um excelente jogador. O brasileiro Jean Lucas também é um bom jogador. O médio-centro é um dos melhores dos que jogam em França. Estão recheados de grandes jogadores. Laterais brasileiros fortíssimos também, competentíssimos no ataque. Eu tenho que pôr, do outro lado, os meus meninos juntamente com a malta mais experiente. Viveram hoje uma noite de glória. Volto a dizer, espero que seja valorizado aquilo que foi aqui feito hoje porque nós, com os meios que temos disponíveis, com a ambição, determinação, com a irreverência da malta nova e com a experiência de grandes profissionais que temos aqui. Temos um grande grupo e só por termos um grande grupo é que conseguimos fazer estas coisas e, no fundo, estarmos a alimentar as esperanças de passarmos aos quartos de final."

Rodrigo Gomes, Fabiano, Vitinha:

"O Couto tem 19 anos, o Fabiano também. O próprio David Carmo tem 22. Pronto, para além desses que está a falar... o Abel Ruiz também tem 22. Não deixa de ser um miúdo. Nós temos queimado as etapas. Evidentemente que, no fundo, nós gostaríamos que toda a malta fosse regular, conseguisse manter uma regularidade constante mas isso não existe em nenhuma parte no Mundo com jovens jogadores. Estão em crescimento, estão a melhorar e a fazer cada vez melhor. Eu tenho dito isto. Hoje responderam a um nível muito alto. Eu, para mim, que sou bracarense, sou de Braga, estreei-me no Braga pela mão do Quinito, viver isto, estas emoções na Liga Europa, ganhar 2-0 ao Monaco com vários jovens a viver o que eu vivi há muitos anos dá-me um prazer tremendo porque é o meu clube. Tudo aquilo que tenho vivido estou muito grato aos meus jogadores, ao clube, ao futebol porque me permite estar a um quilómetro do estádio e a viver finais de taças, três competições europeias, viver noites destas... é para mim um privilégio e sinto-me no fundo grato."

Sp. Braga favorito na eliminatória?

"Ora bem, não é claramente favorito. Estamos em vantagem porque estamos a ganhar 2-0. Agora, sabemos que temos uma equipa difícil. Esta equipa hoje jogou neste sistema mas normalmente joga num sistema ainda mais audaz, só com um médio-centro, com o Jean a interior direito e o Volland a interior esquerdo e depois com dois jogadores abertos e mais o Ben Yedder. Portanto, joga praticamente ali com cinco jogadores entrelinhas, juntando a subida dos laterais. Equilibra-se quase sempre com os dois centrais e com o médio-centro e depois é uma equipa que se atira muito para a frente. Tem uma capacidade para fazer golos. Tem, também, debilidades defensivas que nós também vamos tentar explorar lá. É um jogo para daqui a uma semana. Eu também gostaria de ter sete ou oito jogadores para trocar e jogar no domingo, mas esta não é a realidade. A realidade é outra. Mas acho que fizemos uma boa gestão e acho que vamos estar top para jogar o jogo de domingo de certeza absoluta", terminou.