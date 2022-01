Carlos Carvalhal está suspenso e falha Alvalade: saiba o que disse o treinador do Sp. Braga

Carlos Carvalhal foi suspenso por um jogo e falha assim a partida de Alvalade, diante do Sporting. Foi ainda multado em 1.734 euros. O treinador do Sp. Braga tinha sido expulso no jogo com o Marítimo.Esta foi a fundamentação do castigo, de acordo com o mapa divulgado pelo Conselho de Disciplina. "Utilizou linguagem ofensiva e abusiva ao dirigir-se ao árbitro e dizer 'Estás a brincar com esta m****? Vê lá abres os olhos e equilibras ao menos o jogo c******"; após a sua expulsão dirigiu-se ao quarto árbitro e disse 'vocês estão a gozar connosco c******? Mas o que é que eu disse? O que é que eu disse? Diz-me c******! F***-se, vão para o c******!"