Carlos Carvalhal: «Estou extremamente orgulhoso da atitude e do desempenho da equipa»

Carlos Carvalhal deu os parabéns ao Vizela pelo triunfo diante do Sp. Braga , num jogo em que considerou que os vizelenses foram mais eficazes. Apesar da derrota, o treinador dos arsenalistas mostrou-se satisfeito com a atitude da sua equipa."Parabéns ao Vizela, por ter passado, e aos nossos adeptos, por nos terem apoiado até ao fim, e aos meus jogadores, pela atitude que demonstraram hoje. O contexto fez o jogo difícil. Na primeira vez que vai à baliza, o Vizela faz um excelente golo", começou por dizer à Sport TV.E acrescentou: "Depois, o guarda-redes do Vizela travou dois remates nossos. Ficámos a jogar com um a menos, mas controlámos defensivamente o resto da primeira parte. A nível ofensivo, tivemos algumas dificuldades em sair para o ataque.""Na segunda parte, tivemos vários cruzamentos e oportunidades do André Horta e do Roger. O Vizela teve algumas situações de perigo em contra-ataque. Mesmo depois de ficarmos com nove, continuámos a ter bola e, com melhor definição, poderíamos ter chegado ao empate. Estou extremamente orgulhoso da atitude e do desempenho da minha equipa. Assim, só podemos acreditar num futuro risonho, com muita competência ao longo do campeonato.""Somos das equipas que criam mais oportunidades. Na Liga Europa, somos a segunda que cria mais oportunidades, atrás do Nápoles. Falta concretizar mais oportunidades entre as que criamos. Temos conseguido criar as oportunidades, mas não temos finalizado. Temos de melhorar nessa situação. Dentro dos condicionalismos que tivemos, com Sequeira, Castro, Vitinha, Galeno e Iuri [Medeiros] de fora, estivemos à altura. O Sp. Braga vai acabar bem o campeonato.""Atacámos mais pela esquerda, mas criámos mais perigo pela direita. Houve alguma dificuldade em fazer triângulos com o [Lucas] Piazón e com o Yan [Couto]. Neste momento, o corredor esquerdo era até há pouco feito pelo Galeno e pelo Sequeira. Hoje, é pelo Diogo Leite e pelo [Francisco] Moura. Há coisas a cimentar. Mas, na segunda parte, melhorámos nesse aspeto. O Ricardo [Horta] deu animação ao jogo interior e o Roger entrou muito bem. Temos muita juventude e gente com capacidade", finalizou.