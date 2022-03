Carlos Carvalhal: «Estou grato ao Sp. Braga e ao futebol por viver estes momentos»

Carlos Carvalhal era um treinador muito satisfeito no final do duelo entre Monaco e Sp. Braga. Em declarações na flash-interview da Sport TV, o técnico dos minhotos assumiu a vontade que a sua equipa teve em ganhar o jogo da segunda mão, sublinhando a coesão defensiva demonstrada no Principado."Queria valorizar a atitude da minha equipa e dos jogadores, a forma como se entregaram ao jogo. Cumpriram na integra aquilo que nós pedimos. Queríamos tentar vencer e não defender o resultado. Fizemos um jogo quase irrepreensível a nível defensivo. Em termos ofensivos, lembro-me de três ou quatro oportunidades para ampliar o resultado, o que talvez fosse algo injusto para o adversário. Controlamos o jogo e fomos a melhor equipa na eliminatória", começou por dizer o treinador do Sp. Braga, deixando um grande agradecimento ao clube."A única coisa que posso dizer é que estou grato ao Sp. Braga e ao futebol por viver estes momentos. Vivo a 1km do estádio e estou grato por ter vivido três finais, a conquista de uma taça e agora uma grande participação na Europa. Grato aos jogadores e ao Sp. Braga. Depois disto, a minha equipa só tem que se debruçar sobre o jogo de Portimão.""Dá direito a desfrutarem do momento de estar nas oito melhores equipas da Europa. É algo absolutamente fantástico. A juventude está a a saltar etapas e a viver um momento espectacular, num ano de aposta clara na formação. Agora teremos de ver qual será o adversário e tentar ultrapassá-lo.""O Quinito foi o treinador que me lançou no Sp. Braga, quando eu tinha 17 ou 18 anos, e deu-me a alegria que eu tento dar agora a muito destes jovens. Ultrapassar essa marca enche-me de orgulho. Foi o treinador que me lançou e é uma das grandes referências que tenho", concluiu.