Carlos Carvalhal fala em "ansiedade positiva" antes dos quartos-de-final da Liga Europa

É já amanhã que o Sp. Braga vai defrontar o Rangers nos quartos-de-final da Liga Europa e Carlos Carvalhal já fez a antevisão ao jogo. O treinador dos guerreiros atribui 50% de hipóteses a cada equipa - "50,01% por jogarmos em casa..." - e espera mais uma "noite à Braga". "Estamos muito felizes por viver estes momentos, com ansiedade não negativa mas do ponto de vista positivo, para jogar este tipo de jogos", disse."É importante dizer que estamos muito felizes por viver estes momentos, com ansiedade do ponto de vista positivo, para jogar este tipo de jogos. Preparámos bem o jogo, o Rangers eliminou o Dortmund e o Estrela Vermelha, espelha bem a dificuldade que vamos ter, vamos fazer o nosso jogo, uma noite à Braga, grande apoio dos adeptos no estádio e fazer o nosso papel individual e coletivo e estarmos no nosso melhor. Temos hipótese de vencer e estamos apostados em fazer isso.""Esta coisa do casa-fora mudou um pouco porque os golos fora não têm maior valor, obriga a que as equipas joguem de peito feito em casa e fora. Pensamos que nada fica decidido amanhã, são duas equipas muito equilibradas, Monaco tinha outra capacidade e dissemos que era 50/50, será assim também nesta eliminatória. O facto de jogar em casa, pode ser uma ligeira vantagem, de 50,01 e vamos tentar tirar partido disso. O Sp. Braga joga tão bem em casa com fora, fizemos grandes prestações em casa e fora, precisamos de estar a top nos dois jogos.""Ausências são sempre normais, não temos Sequeira também… Temos 2 ou 3 que não podem estar, as ausências são sempre parte do jogo. Quanto à equipa, foi bom ir lá ver o jogo ao vivo, sente-se mais a parte emocional, mas conseguimos observar e confirmar enorme a capacidade do Rangers, todos têm debilidades e formos confirmar também algumas das situações.""Otimista não, mais realista sim, e não significa facilidades. É uma equipa sólida, compacta, modelo 4x2x3x1, com dois jogadores de grande capacidade, jogadores experintes, compacto sólido e difícil de ser batido. Lacunas defensivas existem e vamos tentar explorar ao máximo para tentar alcançar a vantagem.""Já o disse, temos de fazer o nosso papel e tentar ser melhor em campo que o adversário, e os adeptos do Braga tem também missão difícil, tentar abafar som muito positivo dos adeptos do Rangers, que saúdo. Seu comportamento no domingo foi incrível, espero que os nossos adeptos sejam mais ruidosos que os do Rangers.""Podia machucar mais os portugueses, conheço a mentalidade britânica, neste casos escoceses, não são muito de ficar a chorar sobre leite derramado, não têm a nossa dinâmica de imprensa, de redes sociais tão forte como nós temos aqui. Não tenho dúvidas que foi pesado mas brintânicos costumam reagir bem às adversidades e não conto que possamos beneficiar disso, temos de estar top, olhar para nós, encarar jogo com ambição. Vamos com tudo."