Carlos Carvalhal: «Faltou energia, reflexos e capacidade de movimentar mais rápido»

Após a goleada sofrida na Luz, diante do Benfica, o treinador do Sp. Braga assumiu "responsabilidade total"."A minha equipa veio de um jogo com o Paços em que jogou com dez, na quinta-feira fizemos um jogo brilhante e logo três dias depois temos este jogo. Quisemos jogar da mesma forma e não tínhamos energia. Discutimos até que a energia começou a falhar. Mas basta um metro, um milímetro e uma fração de segundos que seja, com jogadores com a capacidade que o Benfica tem, começámos a sentir muitos problemas", começou por analisar Carlos Carvalhal, em declarações à BTV."Os jogadores foram sempre honestos, mas a energia não estava lá. Assumo a responsabilidade de querer ganhar o jogo. Outra opção seria de mais contenção, jogarmos mais juntos. Provavelmente iríamos perder por 2-0 mas iríamos perder a identidade. É um acidente de percurso, num dia difícil para nós. O adversário está de parabéns pela vitória. Perdemos apenas três pontos, estamos tristes pelo resultado mas vamos prosseguir o nosso caminho", acrescentou."Procurámos juntar mais, mas mesmo assim tivemos sempre a ousadia de ir à frente pressionar. O sinal ao intervalo foi para resguardar na pressão, para não abrir tanto a equipa. Com o 4-1 ao intervalo as coisas ficaram muito complicadas. O Benfica teve grande eficácia, com os jogadores com o grande nível que têm, de grandes seleções, quando têm oportunidade não a desperdiçam. Acima de tudo, para mim, os jogadores tentaram fazer o que lhes pedimos, não tiveram foi capacidade. Faltou energia, reflexos, capacidade de movimentar mais rápido. Faltou meio metro. E contra uma equipa destas, avolumou o resultado. Os números não representam as diferenças entre as equipas.""Temos uma paragem que é importante. Passa por dizer aos jogadores que assumo a responsabilidade. Dizer-lhes, como disse ao intervalo, que persigam a nossa identidade. Jogámos hoje como jogamos sempre e há causas para não termos conseguido corresponder, como a densidade competitiva. Jogámos na quinta-feira e o Benfica na terça. O Benfica fez uma gestão muito bem feita a privilegiar este jogo, parece-me. Na quinta-feira tínhamos de ganhar para ficar em primeiro no grupo da Liga Europa. Depois da paragem vamos aparecer com outra energia e temos muito pela frente."