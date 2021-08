Carlos Carvalhal: «Favoritismo do Sporting não nos retira ambição»

Carlos Carvalhal atirou o favoritismo da partida deste sábado para o lado do Sporting. O técnico do Sp. Braga elogiou a equipa dos leões, fez um apelo à ,assa associativa e ainda falou abertamente sobre a provável saída de Fransérgio nos próximos dias.





"O Sporting é o campeão nacional e é claramente favorito. Tem-nos vencido nos últimos jogos, reforçou-se com dois jogadores da nossa equipa e é um coletivo forte. Do nosso lado, temos de reconhecer isso, temos de ser humildes, respeitar um adversário que está forte e, contando com a ajuda dos nossos adeptos, ganhar pontos neste jogo, com o desejo de vencer o Sporting. Só com o apoio massivo dos sócios é que conseguimos bater este Sporting que está realmente forte"."Sermos unidos dentro do campo, ter a massa associativa em comunhão com a equipa e batermo-nos de igual para igual. Sporting é favorito, mas isso não nos retira ponta de ambição. Temos é de ser realistas, perceber que vamos defrontar um adversário forte e temos de estar ao nossos melhor nível. Respeitamos muito um adversário que está forte"."Destaco o facto de ser um elevadíssimo profissional. Há conversações, sim, mas veio ter comigo e disse-me que, enquanto for jogador do Sp. Braga, posso contar com ele a 200 por cento. Está aqui para colaborar com a equipa até ao último segundo. Tenho de agradecer esta postura, ainda que não me admira nele e nem fique surpreendido. É uma situação que não é muito normal, podia até resguardar-se, mas é exatamente o contrário. Grande campeão, deu o passo à frente e, se eu entender que joga de início, vai jogar. Está convocado e não vou comentar a saída dele. É nosso jogador ainda"."Conto com ele, mas não sou médico. Temos muitas dúvidas e vamos aguardar. Amanhã temos um treino ainda e vamos dissipar algumas dúvidas. Vamos é ter um onze forte, humilde para tentar um difícil Sporting".