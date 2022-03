Carlos Carvalhal: «Fico com a sensação de que os jogadores deram tudo o que tinham»

Carlos Carvalhal considerou que os jogadores do Sp. Braga "deram tudo o que tinham" após o empate sem golos na receção ao Santa Clara."Antevia-se um jogo difícil, contra uma equipa boa e sólida, uma das melhores do nosso campeonato em futebol jogado, tem três médios que jogam bem e tem solidez defensiva. Este jogo aconteceu num contexto nada fácil, foram os 120 minutos [de quinta-feira] e a densidade de jogos nos últimos dias, mas fico com a sensação de que eles deram tudo o que tinham, o jogo foi intenso, mandámos duas bolas aos ferros, o Santa Clara pausou muito o jogo, mesmo com bola, houve algumas paragens no jogo, qualitativamente aqui e ali cometemos erros que temos que corrigir, ficámos com a sensação que deveríamos ter ganho o jogo", começou por referir o treinador dos arsenalistas à Sport TV.

"[Tripla substituição ao intervalo] O Fabiano estava bem no jogo, mas já tinha amarelo. Pusemos o Buta pela esquerda e o Tormena pela direita, o Vitinha a pedir bolas nas costas e na profundidade e isso foi conseguido, porque criámos mais dificuldades ao Santa Clara", acrescentou, abordando depois o facto de os jogadores terem sentido mais fadigal mental do que física.



"Concordo em absoluto [mais fadiga mental do que física], não queria entrar muito por aí [nessa explicação], mas foi mais a fadiga central, aquela que tem a ver com a capacidade de decisão, do que a periférica. Tivemos três ou quatro jogadores que estavam fatigados. Não quero usar como desculpa, mas também temos o André Horta castigado, o Gorby e Lucas Mineiro lesionados, e resta-nos o Al Musrati e o Castro para o meio-campo", concluiu.