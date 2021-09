Carlos Carvalhal: «Fizemos o que tínhamos de fazer, mas devemos ser mais letais»

O Sp. Braga empatou sem golos na visita ao reduto do Paços de Ferreira e, no final, Carlos Carvalhal parecia conformado com o desfecho, ainda que tenha apontado à falta de acerto por parte da sua equipa.





"Na antevisão dissemos que seria das deslocações mais difíceis do campeonato e isso confirmou-se. Defrontámos uma equipa agressiva, acho que controlámos o jogo, mas nunca estivemos confortáveis. Sempre que tínhamos a bola, saía sempre um mau passe, houve falta de ligação. Precisávamos de mais agressividade positiva e mais eficácia nas oportunidades que tivemos. Tínhamos de meter uma das bolas que tivemos. O empate é ajustado, mas fomos a equipa mais perigosa, no sentido de ter oportunidades mais claras para concretizar. O Paços tem batido o pé a boas equipas. Fizemos o que tínhamos de fazer, mas devemos ser mais letais", disse.