Carlos Carvalhal: «Foi pena que o 2-1 tenha chegado tarde»

Apesar da derrota diante do Sporting, por 2-1, Carlos Carvalhal mostrou-se satisfeito com o rendimento e a entrega dos seus jogadores.





"Antes de mais parabéns ao Sporting, fez muito para ganhar o jogo, tal como nós fizemos. Foram duas equipas que tentaram vencer e fizeram por isso. O jogo foi equilibrado na 1.ª parte. O Sporting foi altamente eficaz e consegue o segundo golo num jogo equilibrado e repartido a meio-campo. Fizemos uma 1.ª parte boa, mas tivemos ali um período em que não fizemos o que tínhamos de fazer, abrimos espaços entre a defesa e o meio-campo e perdemos o que tínhamos feito na 1.ª parte. A partir do golo, o Sporting recuou e o guarda-redes deles fez grandes defesas. Foi pena que o 2-1 tenha vindo tarde. Mesmo assim, fomos até final dos 97 minutos à procura do resultado. A massa associativa esteve fantástica de início ao fim e com um comportamento espetacular no apoio à equipa", começou por dizer o treinador do Sp. Braga, na flash interview, à SportTV."Jogamos sempre com três jogadores na frente, mas com características diferentes. Três que são quatro, com Galeno aberto na esquerda. Houve vontade, os jogadores frescos que entraram e com conteúdo ajudaram. O Iuri é forte no último passe, o Mario desgasta os defesas, o André Horta entrou bem no meio-campo, assim como o Rui Fonte. Encostámos o Sporting atrás e criámos oportunidades mais que suficientes. Estamos em crescendo. Estivemos melhor hoje do que na Supertaça. Fizemos um jogo com intensidade alta e demos um passo em frente. Destacar o facto de que, no ano passado, tínhamos 0 pontos a esta altura e agora temos três. Podem contar connosco.""Perdemos o Castro e o Ricardo Horta no dia antes do jogo. São situações que acontecem. Temos mais ausentes. Vamos tentar recuperar mais jogadores. O Iuri veio de um afastamento prolongado e readquiri o seu melhor. O Fábio Martins fez um bom jogo, assim como o André Horta. Vão fazer cada vez melhor e estamos aí para animar o campeonato.""Há negociações, mas são negociações e não são efetividade. Se realmente sair só temos que desejar-lhe felicidades. Estou a contar com ele para o jogo de sexta-feira com o Moreirense. Logo se verá. As negociações são mesmo assim, nunca se sabe se encerram no minuto seguinte ou daqui a duas semanas. Os jogadores que estão disponíveis para jogar, se entendermos que podem ajudar, avançam", finalizou.