Carlos Carvalhal: «Fomos justos vencedores pelo que fizemos na segunda parte»

Após o triunfo na Madeira sobre o Marítimo, Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, realçou a importância de entrar bem na Liga Bwin.





"Antevíamos dificuldades, pois o Sp. Braga venceu aqui apenas uma vez nos últimos cinco anos. Tivemos o controlo durante 25 minutos, mas a partir de determinada altura o Marítimo equilibrou e passou a utilizar um jogo mais direto, apostando em bolas longas para o Joel. Na 2.ª parte, passámos o Fabiano para a esquerda devido à velocidade do Vidigal e bloqueámos a transição do Marítimo. A partir daí jogámos melhor, fizemos dois golos e fomos justos vencedores, pelo que fizemos na segunda parte", considerou.A opção de deixar Galeno no banco foi explicada: "Chegou mais tarde e não estava a cem por cento com o Sporting. Estava disponível para jogar 45 minutos e a entrada dele resultou", referiu.