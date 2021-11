Carlos Carvalhal: «Fomos sempre uma equipa ameaçadora»

Carlos Carvalhal ficou satisfeito com a exibição do Sp. Braga que permitiu derrotar o Ludogorets por 4-2.





"Fizemos uma entrada muito forte, como temos feito. Uma primeira parte de excelente nível, com muitos ataques e muitos remates. Mais uma vez, poderíamos ter feito mais na finalização. Tivemos mais seis, sete claras oportuniidades. Fizemos um jogo muito bem conseguido. Estamos num contexto complicado, de jogos de três em três dias, a jogar naquilo que eu chamo de 'linha vermelha' de 72 horas. A equipa teve um comportamento espetacular. Fez o resultado e soube gerir. Fomos sempre uma equipa ameaçadora", começou por analisar o técnico bracarense, no final da partida, à Sport TV.Questionado sobre o jogo de domingo, frente ao Benfica, Carvalhal garantiu que os minhotos vão à Luz para ganhar. "Neste momento vamos analisar os jogadores e ver os que estão melhores para jogar no domingo. É um adversário que teve mais dois dias de recuperação, o que é significativo. Não vamos abdicar do jogo, vamos atirar-nos para vencer. É essa a nossa mentalidade, mas sabemos que vai ser um jogo extremamente difícil", afirmou."Estamos em primeiro. O próximo jogo, no Midtjylland, é um campo muito difícil contra um adversário que aqui deu muita réplica, apesar de termos ganho 3-1. Vamos procurar vencer para nos apurarmos em primeiro, que é o nosso objetivo. É um grupo é muito equilibrado, disse-o desde início. Os pontos são muito improtantes. Já temos 9, perdemos no Estrela Vermelha, que não deveríamos ter perdido, numa fase em que estávamos a cometer erros que agora estão retitficiado. Estou satisfeito com a evolução da equipa, com os jogadores, que têm sido uns campeões. Hoje a equipa deu um sinal fantastico. Vamos em frente e até ao limite das nossas forças. Depois deste jogo vamos ter uma paragem e vai ser muito bem-vinda, vamos precisar depois deste esforço todo.""Sim, fizemos um gestão que entendemos que temos fazer. Podíamos ter optado por outros jogadores. Há jogadores que recuperam melhor do que outros. Os que entraram, entraram bem. Estou muito satisfeito com todos. Os que entram têm feito um upgrade na equipa e é para isso que temos o banco, para melhorar. Perdemos alguma ligação, sim, aceito essa crítica, mas foi numa fase terminal do jogo. O resultado estava feito e não é uma preocupação".