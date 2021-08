Carlos Carvalhal: «Fransérgio colaborará até ao último segundo»

Conforme já noticiámos, Fransérgio está prestes a tornar-se jogador do Bordéus, mas os guerreiros ainda aguardam por garantias bancárias para fechar o negócio, algo que dependerá de o clube francês vender primeiro algum jogador. Certo é que os responsáveis bracarenses foram alimentando a expectativa de o médio poder ser ainda utilizado hoje e Carlos Carvalhal deu força a esse cenário na antevisão ao jogo com o Sporting.

"É um elevadíssimo profissional. Há conversações, sim, mas veio ter comigo e disse-me que, enquanto for jogador do Sp. Braga, posso contar com ele a 200 por cento. Está aqui para colaborar com a equipa até ao último segundo. Tenho de agradecer-lhe por esta postura, ainda que não fique surpreendido. É uma situação que não é muito normal, podia até resguardar-se. Grande campeão, deu o passo à frente e, se eu entender que joga de início, vai jogar. Está convocado e não comento a saída dele. É nosso jogador ainda", apontou.

Relativamente ao desafio, Carvalhal não teve dúvidas. "O Sporting é campeão e é claramente favorito. Tem-nos vencido nos últimos jogos, reforçou-se com dois jogadores da nossa equipa e é um coletivo forte. Temos de reconhecer isso, ser humildes, respeitar um adversário que está forte e, contando com a ajuda do público, ganhar pontos, com o desejo de vencer o Sporting", referiu o treinador. "São favoritos, mas isso não nos retira ponta de ambição. Temos é de ser realistas e estar ao nosso melhor nível", reforçou.

A verdade é que o Sp. Braga não vence o Sporting desde os tempos em que era comandado por Rúben Amorim. "Já matámos alguns borregos, é um facto, como na Madeira. Quando não se ganha em quatro jogos seguidos há esse... aliciante, mas o nosso respeito é proporcional à vontade de fazer bem", garantiu Carlos Carvalhal, que não desfez as dúvidas sobre a aptidão física de Sequeira: "Conto com ele, mas não sou médico. Temos muitas dúvidas e vamos aguardar."