Carlos Carvalhal: «Jogadores cumpriram em pleno o plano que tínhamos»

O Sp. Braga somou a segunda vitória em três jogos na fase de grupos da Liga Europa, ao bater o Ludogorets por 1-0, e no final da partida Carlos Carvalhal era um técnico satisfeito por aquilo que viu dos seus pupilos na Bulgária.





"Vitória inteiramente justa. Dedico-a aos jogadores, um grande grupo, grandes homens, grande personalidade e muita vontade de vencer. Cumpriram em pleno o plano que tínhamos para este jogo. Entrámos de uma forma muitíssimo boa, fizemos 20 minutos excelentes, de um nível muito alto. Conseguimos fazer um golo e para além disso mandámos duas bolas ao poste e creio que o Matheus nunca foi importunado. Basta reportar-nos a estes factos para dizer que a vitória foi bem mais do que justa", analisou, à SportTV.De olho no que aí vem, Carvalhal analisou o sorteio da Taça de Portugal, que colocou o Santa Clara no caminho dos minhotos. "Vamos jogar em casa, era algo que nós desejávamos, jogar junto do nosso público. Vamos defrontar um adversário difícil, temos muito respeito pelo Santa Clara, mas ainda temos muito tempo para preparar esse jogo, porque antes desse temos Liga e Taça da Liga, muitas competições antes de chegar a esse."