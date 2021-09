Carlos Carvalhal lamenta empate nos Açores: «Ficámos a jeito...»

Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, lamentou o golo sofrido nos descontos que este domingo ditou o empate nos Açores frente ao Santa Clara.





"Estávamos a vencer de forma justa. A equipa está a ganhar e recua, sem intenção dos treinadores ou jogadores, mas foi o instinto de guardar o resultado. Ficámos a jeito porque no final pode existir um lance de bola parada ou um ressalto", frisou o técnico dos minhotos.Carvalhal considerou que o Sp. Braga merecia ter ganho o jogo, mas admitiu ser necessário "dar mérito ao Santa Clara, pela reação nos últimos minutos" e disse ainda que é preciso corrigir falhas. "No ano passado apresentámos este problema no início do campeonato e depois corrigimos. Precisávamos de pressionar mais alto, com o objetivo de recuperar bolas, mas percebo o instituto de defender o resultado", sustentou o treinador bracarense.