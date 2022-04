Carlos Carvalhal: «Não era possível meter muita intensidade, aconselhava-se circular a bola e criar oportunidades»

Carlos Carvalhal, treinador do Sporting de Braga, frisou que no jogo "há duas partes algo distintas" no empate (0-0) na casa do Estoril e explicou o porquê.





"Uma primeira parte em que tivemos mais bola e o Estoril defendeu sempre atrás. Foi difícil meter velocidade, mas fomos tentando. O Estoril, sempre à espera de uma transição para criar perigo, e nós tivemos duas oportunidades para marcar. A segunda parte foi completamente distinta, demos menos possibilidade para transições e fechámos o jogo com uma excelente oportunidade em que o defesa do Estoril tira a bola sobre a linha de golo. Tivemos mais posse de bola, o Estoril teve duas oportunidades e nós quatro ou cinco. Não era possível meter muita intensidade, aconselhava-se circular a bola e criar oportunidades, pois sabíamos que não seriam muitas, mas não conseguimos dentro das oportunidades que tivemos concretizar uma e nesse jogo de paciência manteve-se o empate", reiterou no final do encontro.

"Acho que o desgaste não se sentiu, a equipa manteve-se inteira no jogo e foi até ao limite. As últimas oportunidades do jogo foram nossas. Não se sentiu cansaço porque tenho um grupo excelente e muito jovem. A gestão que temos feito e a atitude dos jogadores tem sido absolutamente fantástica. Sentimos dificuldades em pressionar o posicionamento do Gamboa, retificámos na segunda parte e o Estoril sentiu mais dificuldades. É muito difícil jogar contra uma linha de cinco porque faltam os espaços e não podemos perder a paciência porque é difícil criar oportunidades perante uma equipa que também joga bem como o Estoril. "



Preparação ante o FC Porto

"Estamos a terminar este jogo, vamos dar um dia de folga aos jogadores e depois vamos começar a preparar o jogo com o FC Porto. Vamos a todos os jogos para tentar vencer, sabendo que será a tarefa mais difícil deste ano. O que esperamos é que possamos ter uma 'noite à Braga'."