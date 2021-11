Carlos Carvalhal: «Não podemos cavar uma sepultura a cada erro de um jogador»

Carlos Carvalhal abordou ao final da manhã de hoje a receção ao Vizela, agendada para amanhã à noite (20h15). Na memória de muitos adeptos arsenalistas está, todavia, o jogo com o Midtjylland, que acabou com uma derrota bracarense já nos descontos, na sequência de um penálti cometido por Diogo Leite."Queremos e vamos fazer tido para vencer. O Vizela encera dificuldades na forma como joga, o Álvaro Pacheco está a fazer um excelente trabalho. Preparámo-nos bem para o jogo e vamos saber encontrar os caminhos para a baliza. Mas só com muito respeito conseguiremos os três pontos, frente a uma equipa difícil.""Rivais direitos são todas as equipas. As equipas estão a perder pontos. Temos de ir passo a passo, jogar nos limites e chegar o mais longe possível. Ainda bem que estamos em todas as competições, teremos jogos a decidir, ao contrário de outras equipas. Estamos nas competições todas e com fortes possibilidades de ir em frente. O jogo mais importante é este com o Vizela.""Temos dois pontos de interrogação: um é o Al Musrati e o outro é o Galeno. Não arriscaria, mas são duas interrogações para o jogo.""O futebol moderno é jogado de três em três dias. Há lesões e perdem-se jogadores neste percurso. Estamos a falar de um penálti no último minuto. Se não tivesse acontecido seria um grande resultado. Foi um jogo de elevado grau de dificuldade, soubemos responder, revertemos o resultado, não soubemos num lance e penalizou-nos bastante. Temos de saber lidar com elas.""A equipa sofreu uma transformação muito grandes, as coisas não se constroem com tanta facilidade. Há também uma clara aposta nos jovens e tem de se dar o benefício a médio e longo prazo. Estamos a fazer o nosso percurso. Temos menos cinco pontos, é uma realidade, mas não posso fazer comparações porque houve uma mudança estrutural no plantel e as coisas demoram o seu tempo. Vai haver erros e os erros custam pontos. Mas o futuro vai ser melhor e o que quero é que sejamos sempre competitivos e atingir o máximo em casa jogo. No final, a classificação ditará a capacidade da equipa.""Os erros individuais não são controláveis... Eu próprio cometo erros. O que temos de fazer é tentar que os erros não se repitam, dar confiança aos jogadores e esta mensagem é para todos. Não podemos crucificar um jogador porque cometeu um erro. Temos de lhe dar confiança, avaliar o erro e colmatar. Não podemos cavar uma sepultura a cada erro que um jogador cometa.""Quero congratular o Abel, que foi meu jogador no Sporting, pela vitória na Libertadores e dar os parabéns ao meu amigo Leonardo Jardim. Dois títulos que prestigiam imenso os portugueses.""Quando era treinador do Sheffield Wednesday, num jogo com o Bolton, e logo no aquecimento um dirigente da Football Association disse-me que o jogo ia ser atrasado 30 minutos porque tinha havido um acidente na autoestrada com adeptos das duas equipas e que estavam retidos. Veio dizer-me isto sem eu lhe perguntar nada… O jogo atrasou para que os adeptos pudessem estar no estádio."