Carlos Carvalhal: «Não somos candidatos ao título, somos candidatos a ganhar todos os jogos»

Carlos Carvalhal era um treinador satisfeito após o triunfo (2-1) do Sp. Braga frente ao P. Ferreira.





"Tivemos uma intensidade muito alta. Foi um bom jogo, um bom teste, com um ritmo impressionante. Não há nada melhor do que os adversários nos obrigarem a jogar nos limites. O resultado não é importante, mas sei que, em função dos últimos três jogos, estamos preparados para competir em alto nível. Foi uma vitória pela margem mínima, mas justa", começou por referir o técnico.Apesar disso, o timoneiro dos arsenalistas vincou a importância de a equipa não se iludir: "Tive oportunidade de conviver com 20 pessoas [adeptos] e elas perguntaram-se se sempre vamos ser campeões… É muito importante a gestão das expectativas. A ambição é máxima, mas o nosso posicionamento é que o quarto lugar é o objetivo mínimo. Não somos candidatos ao título, somos candidatos a ganhar todos os jogos. Não podemos é colocar as expectativas altas porque assim teremos problemas. E não há ninguém mais ambicioso do que eu. Cabecinha no lugar e pezinhos bem assentes no chão".