Carlos Carvalhal: «Não somos o FC Porto, Benfica ou Sporting, mas...»

Para lá de ter falado sobre Bruno Lage , Carlos Carvalhal abordou em conversa com o 'Mirror' o seu futuro, nomeadamente pelo facto de ter vínculo com o Sp. Braga até final da época. Ao jornal inglês, o técnico não desfez as dúvidas nesta matéria, mas aproveitou para enaltecer o trabalho que tem feito no Minho."Seja em Braga ou onde for, estamos sempre muito entusiasmados pelo próximo projeto. Não somos o FC Porto, Benfica ou Sporting, mas ganhámos a Taça no ano passado, vendemos jogadores e continuamos a jogar um bom futebol. Lançámos 12 miúdos da formação nos últimos 18 meses, por isso temos de fazer um equilíbrio, mas é uma sensação muito boa", disse o técnico.