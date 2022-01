Carlos Carvalhal não vai para o Atlético Mineiro

Carlos Carvalhal não vai ser treinador do Atlético Mineiro, confirmou. Após reunião com a equipa técnica, a decisão foi ficar no Sp. Braga. Uma das razões passa pelo desejo de continuar o trabalho desenvolvido no clube no lançamento de jovens da formação.O Atlético Mineiro queria contar com Carlos Carvalhal e oferecia-lhe um contrato válido até 2023. O próprio Carvalhal admitiu, na entrevista que concedeu à Rádio Marca, o convite dos brasileiros, juntando o Flamengo à conversa. "A verdade é que fui recebendo bons convites ao longo da minha carreira, incluindo, como foi público, agora do Flamengo e do Atlético Mineiro", revelou.