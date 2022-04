Carlos Carvalhal: «Nós vamos para Glasgow para tentar vencer o jogo»

Carlos Carvalhal aludiu ao facto de nada estar ganho apesar do triunfo caseiro (1-0) ante o Rangers e prometeu ambição no Estádio Ibrox na segunda mão dos 'quartos' da Liga Europa."[Triunfo] vale uma pequena vantagem, nós vamos para Glasgow para tentar vencer o jogo. Estamos no intervalo de uma eliminatória. Não vamos defender nada, vamos discutir o jogo e tentar vencer", começou por dizer à Sport TV."Na primeira parte estivemos por cima, com uma bola ao poste, um golo anulado e um golo. Poderíamos ter saído deste jogo com mais um golo perante um Rangers que não fez nenhum remate enquadrado com a baliza. Teve, fundamentalmente, uma postura de muita posse de bola na linha defensiva. Era a intenção de não correr riscos em transições no momento em que perdessem a bola e, ao mesmo tempo, queriam atrair-nos à pressão. A equipa do Sp. Braga foi muito inteligente, soube interpretar esta posse de bola. Está a dar sinais de maturidade mesmo sendo a mais jovem da competição. A evolução é muito grande desde o início e acho que é visível. Estamos aí para as curvas e quinta-feira vamos tentar vencer.""Diria que são 51%-49% porque os adeptos deles lá estarão em esmagadora maioria e não há muitos bilhetes para visitantes. Tendo em conta que temos um golo de vantagem, diria que está nos 50-50.""É uma situação recorrente no Mundo inteiro, com jogadores que são muçulmanos. Ontem, o jogador que marcou pelo Villarreal estava em jejum. O Musrati está nessas condições e temos de gerir. Só consegue comer às 20h06 ou 20h07. Vamos encontrar a melhor forma de gerir, temos dado o descanso que ele necessita."