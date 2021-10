Carlos Carvalhal: «Olhamos só para a vitória, com toda a determinação»

Carlos Carvalhal quer dar sequência à vitória conquista na receção ao Midtjylland, na 2.ª jornada da fase de grupos da Liga Europa. Para isso espera um Sp. Braga de alto nível, considerando que aí a equipa estará "mais perto de vencer". "Olhamos só para a vitória, com toda a determinação", apontou o treindor do Sp. Braga, em conferência de imprensa.





"No jogo com o Midtjylland demos uma imagem muito mais perto do que conseguimos fazer, demos continuidade no Boavista com exibição boa, apesar de não ter sido um resultado positivo. Este da Taça teve uma seriedade muito grande de todos os profissionais e esteve lá quem mereceu pela competência, não fizemos favores a ninguém. A resposta foi muito boa, esperamos que possamos dar sequência ao que temos vindo a fazer na nossa qualidade de jogo, pois jogando mais perto do nosso nível estaremos com certeza mais perto de ganhar. Olhamos apenas e só para os três pontos, com toda a determinação e toda a vontade, num país onde o Sp. Braga nunca venceu, no ano passado matámos o borrego da Ucrânia, vamos ver se este ano conseguimos o mesmo na Bulgária.""Todos os jogos de um grupo equilibrado são importantes, estamos focados no essencial, em tentar vencer jogo de amanhã. Temos muito respeito pelo adversário, mas queremos muito vencer, em proporção dessa dificuldade é o tamanho da nossa ambição. Não adianta, quando formos para Portugal, pensar que o avião vai chegar ao Porto, porque primeiro temos de chegar ao Aeroporto e entrar no avião. Então amanhã vamos tentar vencer e depois seguiremos viagem até ao destino que pretendemos.""Sinceramente fomos para Belgrado para vencer o jogo, não ganhámos por vicissitudes, coisas que acontecem no futebol, não foi falta de atitude ou entrega. Merecíamos mais do que o que tivemos. Num grupo que é equilibrado, ter um acidente de percurso não significa absolutamente nada, pois vamos voltar a jogar com o Estrela Vermelha, ainda há muitos jogos e pontos por disputar. Este grupo vai ser discutido até ao último segundo e aí veremos quem chega à frente, esperemos que sejamos nós."