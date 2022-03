Carlos Carvalhal pede "espírito forte" para vencer no Bessa

Carlos Carvalhal, técnico do Sp. Braga, espera uma resposta positiva da equipa no Bessa, depois de em dezembro os minhotos terem sido goleados pelo coletivo de Petit, na fase de grupos da Allianz Cup, por 5-1."Jogar no Bessa é sempre difícil. O Boavista é uma equipa agressiva, vai criar-nos dificuldades e a nossa intenção também é essa. Vamos lutar pelos três pontos, prevejo um jogo muito intenso, interessante. Tivemos um percalço na Taça da Liga, demos três golos ao adversário e são coisas que não podemos repetir. E não se repetirá porque vamos ter um espírito forte e acredito muito na capacidade da minha equipa para conseguir um resultado positivo no Bessa.""Importa falar de coisas positivas. Igualámos o melhor registo do ano passado sem sofrer golos no campeonato [11 jogos]. Temos ainda 12 jogos pela frente para melhorar esse registo.""Tivemos um empate em casa com o Santa Clara, o FC Porto teve problemas, as equipas que jogam nas competições europeias vacilam um pouco depois de uma sequência de jogos muito grande. Temos de ver o contexto e isso não acontece só ao Braga. A última jornada, no que toca a ressacas europeias, foi pródiga nisso.""Não vamos retificar nada, a história é diferente. Já houve muitas jornadas, fizemos jogos muito bons, outros menos conseguidos e este é mais um jogo que vamos tentar vencer, respeitando muito o Boavista, sabendo que a missão é difícil.""O David veio trazer estabilidade, sem dúvida nenhuma, e uma construção com qualidade a partir de trás, algo que era o calcanhar de Aquiles desde a lesão do Sequeira. Ele veio trazer mais qualidade, estabilidade e estamos há três jogos sem sofrer golos. Parece-me evidente.""Não. O jogo é preparado como todos os outros. É um adversário agressivo, no bom sentido, vamos tentar explorar os pontos fracos e foi nisso que nos debruçámos, sendo que este é um jogo difícil. Confio muito no caráter da minha equipa.""Eu compreendo a questão e tornava-se evidente num clube que não estivesse habituado a jogar numa competição europeia. Felizmente andamos nas competições para chegar o mais longe possível e o foco está todo no Boavista. Se me perguntar algo sobre o Monaco, sei muito pouco, porque o foco está todo no Boavista. No domingo já saberei algo sobre o Monaco.""Não posso estar a falar antes dos jogos e entendo sempre que temos capacidade para jogar sempre com qualquer adversário. Tivemos um problema claro com as lesões do Gorby e do Mineiro e o castigo do André Horta, tivemos só dois médios e o esforço recaiu sobre o Musrati e Castro. É pouco para este nível e era importante ter outra rotatividade. O Musrati recupera bem entre os jogos, está no máximo das suas capacidades, temos ainda o regresso do André Horta e o Castro também está apto. Temos de saber viver com isso e atirarmo-nos aos jogos com tudo.""Excelente guarda-redes, de equipa grande, que está frio e em duas ou três situações e ajuda a equipa. Tem uma personalidade muito forte e, a acontecer isso, é uma excelente opção ara o Matheus e para o Sp. Braga. É um excelente guarda-redes", concluiu.