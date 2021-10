Carlos Carvalhal pede mais concentração: «Erros individuais estão a custar-nos pontos»

Carlos Carvalhal fez na manhã deste sábado a antevisão ao jogo com o Moitense, num duelo a contar para a 3ª eliminatória da Taça de Portugal. O técnico do Sp. Braga elogiou o empenho dos jogadores na paragem competitiva, mas pede mais concentração ao grupo.





"Depois de dois jogos em que as exibições foram altas, e tendo em conta que o resultado com o Boavista não foi o melhor, desejávamos jogar o mais rápido possível. A competição parou e tivemos oportunidade de retificar algumas coisas, imprimir mais ritmo na equipa e a dedicação dos jogadores foi excelente. Esperamos ter os frutos desse empenho já no jogo com o Moitense, numa competição que conheço bem"."Tenho alguma experiência nesta competição e no Leixões, na época em que fomos à final, o jogo mais difícil foi com o Pevidém. Não vou dizer que o jogo com o Moitense é o mais difícil, mas lembro que o jogo que nos custou mais a ganhar foi com o Trofense. Vencemos já nos descontos, com o golo do Galeno. Os jogadores estão alertados e vamos para o jogo com muita seriedade. O Moitense tem dedo do treinador, é organizado e queremos passar à eliminatória seguinte"."Trabalhámos no equilíbrio de esforços, há jogadores que chegaram mais tarde, têm ritmos diferentes, o Sequeira, o Ricardo Horta e o Castro vieram de paragens, o Iuri Medeiros e o Moura quase de um ano de paragem, o Chiquinho sem jogar com regularidade, tal como o Diogo Leite, o Yan Couto também chegou mais tarde. Tem sido um processo natural da construção da equipa, queremos atingir o ponto de equilíbrio e é natural que o nível suba. Tentámos melhorar tudo, ofensiva e defensivamente, assim como tentar que os níveis de concentração sejam mais altos porque estamos a cometer muitos erros individuais, temos de acabar com isso porque estão a custar-nos pontos"."Já está na história do clube, vai reforçar a sua posição, mas acima de tudo o Sp. Braga tem um grande capitão e um grande homem a defender as cores do clube"."Gostaria de dizer que seria bom se tivéssemos oito ou nove jogadores na seleção. Portanto, não é que haja uma vantagem grande para nós"."Temos de abordar isto jogo a jogo, assim fizemos o ano passado e será assim este ano. O objetivo agora é passar em frente na Taça de Portugal, depois vamos abrir a janela na Liga Europa e assim sucessivamente. Temos um plantel curto, mas que nos dá garantias. E temos jovens que estão connosco regularmente"."Sempre senti o apoio do presidente e não fiquei surpreendido com as suas palavras".O encontro entre o Moitense e o Sp. Braga disputa-se este domingo, às 15h00, no Estádio Alfredo da Silva, no Barreiro.