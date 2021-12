Carlos Carvalhal pede reação rápida: «O mais importante é a mentalidade dos jogadores»

Poucos dias após a pesada derrota ante o Boavista, Carlos Carvalhal pede uma reação "rápida" no jogo deste domingo com o Belenenses SAD (21 horas). O treinador do Sp. Braga abordou ainda outros temas da atualidade arsenalista, entre eles o apoio que sentiu dos adeptos no Estádio do Bessa. "Foi o momento mais emocionante desde que estou no clube", revelou."No plano coletivo, sentimos muito o resultado do Bessa. Em termos de entrega e de querer vencer o jogo, tudo aponta para uma boa resposta da equipa. No plano da intenção e do querer, não vai haver dúvidas"."Registei um momento muito forte no fim do jogo com o Boavista, pois vi os adeptos do Sp. Braga a aplaudir a equipa. Foi o momento mais emocionante que vivi desde que estou no clube como treinador. Num dia de semana, ao frio, a ter de fazer teste, a aguentaram tudo. Isso atirou-me para um plano de reação muito grande, de querer vencer já o próximo jogo. Costuma dizer-se que se veste a pele do Braga e o Sp. Braga é a minha pele. Mas mais importante do que o meu sentimento é a mentalidade dos jogadores, o querer dar uma resposta o mais rapidamente possível"."Ninguém está contente. Há um foco muito grande na tarefa, um querer reagir o mais rápido possível e ainda bem. No futebol não é para quem em cai, mas para quem se levanta rapidamente. Assuntos de foro interno abstenho-me de comentar"."Acho que não. Respondi a essa questão. Tenho contrato com o Sp. Braga. Já tive várias abordagens, não sei se houve seguimento, mas a haver acordo terá que ser com o presidente António Salvador. Estou focado no meu trabalho e no jogo de amanhã. Temos de saber lidar com estas notícias e os jogadores não abanam com qualquer notícia""Não gosto muito de olhar para o vizinho, mas o FC Porto também foi eliminado pelo Santa Clara, bastou um desequilíbrio e já não está na fase final. E não se viveu este dramatismo! Na Liga Europa, o objetivo era ficar no primeiro lugar, mas passámos aos 16 avos de final, como no ano passado. Ficámos num lugar que não era o que queríamos, continuamos na competição. Não jogamos sozinhos e as outras equipas têm valor. Não podemos é deixar a imagem que demos no jogo com o Boavista e não cometer erros. É isso que temos de retificar"."Não vou estar a comentar o que sai na Comunicação Social. Só vou relembrar a minha posição: sou de Braga, sou do Sp. Braga, esta é a minha pele, a minha casa e só saio daqui se o clube entender que pode fazer um bom negócio comigo ou entender que não devo continuar ao serviço do clube. Estou a fazer o melhor que sei e só quero vencer o Belenenses SAD".