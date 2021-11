Carlos Carvalhal: «Podíamos ter chegado ao intervalo com outro resultado»

Carlos Carvalhal elogiou o desempenho dos seus jogadores, que foram "inexcedíveis", na vitória (3-0) do Sporting de Braga na receção ao Portimonense, a contar para a 10.ª jornada da Liga Bwin.





"Antevia-se um jogo difícil, frente a uma equipa boa fora de casa, uma equipa muito forte, com jogadores rápidos e fortes. No entanto, os jogadores foram inexcedíveis no plano, sobretudo através de uma primeira parte de muita qualidade, pressionantes e creio que fizemos muito para marcar. Ainda revelámos uma falta de eficácia e podíamos ter chegado ao intervalo com outro resultado. Começámos bem a segunda parte, fizemos o 2-0, houve um período em que as transições a sair tão bem, o Portimonense teve uma oportunidade, mas tivemos mais lances para marcar e fizemos o terceiro. Foi uma vitória inteiramente justa e com uma excelente exibição", começou por dizer o técnico dos arsenalistas, em declarações na conferência de imprensa realizada após o apito final."A equipa está a crescer, não está perfeita, mas a crescer, com jogadores a mostrar uma grande personalidade.""Não sei se foi a melhor exibição... Com o Vitória de Guimarães enviámos três bolas ao poste, com o Boavista ficaram muitos golos por marcar, com o Midtjylland também estivemos muito bem. Estamos a melhorar, sim, e a equipa respondeu com maior maturidade. Não é por se ganhar que está tudo bem, mas a verdade é que estamos a melhorar, estamos mais coesos.""Tenho três jogadores ao mesmo nível e com características diferentes. Confiamos em todos os jogadores e não deixamos cair ninguém. Que todos ajudem a equipa a defender e a marcar golos, é isso que queremos.""Penso que não é nada de especial e estará apto para quinta-feira.""Os avançados não é só para fazerem golo. No nosso modelo exige-se mais. Vamos analisar o adversário e avançará aquele que entendemos que é o melhor para tornar a equipa mais forte, percebendo que até podem jogar dois avançados", concluiu.