Carlos Carvalhal recorda conquista da Taça de Portugal: «Foi um momento muito emotivo»

O dia 23 de maio de 2021 ficará para sempre na memória do treinador Carlos Carvalhal. A data marca a conquista da terceira Taça de Portugal na história do Sp. Braga, feito que o técnico não esconde ter tido um sabor especial para si."Acreditava que podíamos colocar o nosso nome na sala de troféus do clube e que podíamos fazer algo especial. Vencer a Taça de Portugal no centenário do clube foi fantástico, foi um momento muito emotivo. Ter aquele troféu nas mãos significou tudo para mim. Temos o nosso nome na história do clube, mas acredito que os adeptos se vão lembrar de nós pelo bom futebol que praticamos e pelos jovens que lançámos", disse o treinador, em entrevista à Sky Sports.De resto, a questão familiar foi um dos aspetos em que o timoneiro dos bracarenses mais tocou ao longo da entrevista. Admitindo que não aceitou o convite do Flamengo, no verão de 2020, por causa das implicações que isso poderia ter, numa altura em que se vive uma pandemia, para a sua família, Carlos Carvalhal explicou ainda o que sentiu quando falou com os seus familiares após a conquista da já referida Taça de Portugal: "Foi um momento emocionante porque eles não puderam estar no estádio devido à pandemia. No entanto, é nestes momentos que sentimos que tudo faz sentido e percebemos porque é que estamos no mundo do futebol".