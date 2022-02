Carlos Carvalhal: «Ricardo Horta? Comparo-o ao Diogo Jota, é desse tipo de jogadores»

Carlos Carvalhal participou esta manhã num programa da Sky Sports onde comentou alguns temas relacionados com o Sp. Braga, um dos quais relacionado com o noticiado interesse de clubes ingleses em jogadores dos guerreiros do Minho."Vários clubes ingleses olham para a nossa equipa. Quando tens uma equipa jovem e muitos jovens jogadores, os clubes ingleses abrem os olhos e estou certo que vão gostar de alguns dos nossos jovens jogadores", apontou o treinador dos arsenalistas.Abel Ruiz foi associado ao Brighton, Francisco Moura suscitou o interesse do Brentford e também Ricardo Horta foi associado a clubes ingleses no início de 2022. E o capitão arsenalista até foi comparado com uma figura bem conhecida do futebol português e da Premier League."Comparo-o [Ricardo Horta] com o Jota, do Liverpool. É desse tipo de jogadores, é muito semelhante ao Jota: faz golos, liga o jogo e trabalha muito para a equipa", disse Carlos Carvalhal.Depois de um mercado de inverno onde o Sp. Braga perdeu Galeno para o FC Porto, Carlos Carvalhal voltou a sublinhar o projeto da aposta na formação. "É normal que este tipo de clube tenha de vender, os jogadores querem ir para outros clubes, ascender, os clubes precisam de dinheiro, e nós vendemos nesta janela", disse."Esta época é de reconstrução da equipa e olhando para a academia. Estamos em 4.º na Liga e ainda estamos na Liga Europa. Já metemos a jogar na equipa A 12 jogadores, um com 15 anos, dois com 17… Regularmente com 3 ou 4 a jogar, estamos a reconstruir a equipa e a preparar o futuro", apontou o treinador, que recordou que "o Sp. Braga é das equipas que melhor futebol pratica" em Portugal.