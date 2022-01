Carlos Carvalhal: «Roger é um jogador impressionante»

Carlos Carvalhal, lembrando a forma como o jovem, agora com 16 anos, mas na altura ainda com 15, o impressionou na pré-época do Sp. Braga, quando fez questão de estudar a forma como jogava Galeno no 3x4x3 de Carvalhal antes de um jogo em que ia alinhar na posição do extremo brasileiro.O treinador do Sp. Braga fez questão de divulgar a história na sua página pessoal do Facebook, algo quetambém deu o devido destaque na altura, mas ontem voltou atrás no tempo na conversa que teve com Alex de Llano, no programa 'La Pizarra de Quintana' da Rádio Marca."O Roger é um rapaz que quando o vês a treinar e a jogar tiras o que é mais puro do futebol. O futebol de rua que nos faz lembrar quando jogamos com os amigos, porque é um jogador que tem um sorriso constante e, ao mesmo tempo, uma capacidade de concentração muito grande. Além disso, é um jogador impressionante que, apesar dos seus 16 anos, tem uma grande capacidade de finalização e com os dois pés e entende muito bem o jogo, o que não é normal em alguém com a sua idade. E quando digo entender o jogo respondo e todas as pessoas que nos podem estar a ouvir a pensar que todos os jogadores deveriam entender o jogo, mas a verdade é que nem todos o conseguem entender. Muitos jogadores jogam futebol e entendem bem a sua posição específica, mas não em geral o que é o jogo, mas este entende muito bem", começou por destacar Carlos Carvalhal quando convidado a registar a sua opinião geral sobre Roger, na sequência dos dois golos que o jovem marcou na goleada em Arouca, na última jornada da Liga.De seguida, o treinador do Sp. Braga voltou então a contar a tal história que o impressionou: "Há uma história que já a tornei pública quando tínhamos o Galeno lesionado e ele quis perceber como ele jogava. O nosso sistema em posse de bola tem três elementos atrás e dois nas alas e como não estava a ver nenhum jogador, assim de repente, para substituir o Galeno mas equipas mais jovens pedi recomendações à nossa estrutura da formação e recomendaram-me o Roger. Fiquei logo impressionado com ele quando o metemos a jogar num particular no início de época, numa altura em que ainda não tínhamos o Galeno e atenção que essa não é a posição do Roger, que joga muito melhor em posições mais interiores, seja à direita ou na esquerda. Na altura, depois do jogo, como faço sempre, fui ver o vídeo para ver coisas a corrigir, mas até chamei os meus colaboradores e disse que ‘isto não é normal’, pois ele não tinha cometido nenhum erro em todos os posicionamentos. Quando conversei com ele sobre isso, disse-me que tinha andado ele próprio a vídeos do Galeno a jogar para ver como devia fazer quando fosse chamado e isso diz tudo da sua forma de ser e de estar no futebol."