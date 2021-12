Carlos Carvalhal: «Sei que vou ser recordado como o treinador que mais jovens lançou»

Depois da eliminação da Taça de Portugal, frente ao Vizela, o Sp. Braga regressa aos jogos do campeonato com o Arouca. Na antevisão do encontro, Carlos Carvalhal perspetivou um desafio difícil, mas mostrou-se satisfeito com o facto de a equipa ter tido tempo para trabalhar."Tivemos uma semana de trabalho completa, algo que não acontecia há algum tempo. Pudemos ter treinos aquisitivos e isso foi um dado positivo. Temos muita gente jovem a trabalhar connosco, com uma forte atitude competitiva, e fizemos uma boa semana de trabalho. Esperamos ver o resultado no fim de semana. Vamos enfrentar um adversário difícil a jogar em casa, temos de esgrimir argumentos durante os 90 minutos", começou por dizer.As baixas nos minhotos, seja por castigo ou lesão, são muitas. No entanto, esse aspeto não faz com que Carlos Carvalhal perca hora de sono, isto na medida em que o técnico assume ter confiança nos jovens da formação: "Uma das coisas que me foi pedida quando cheguei foi a aposta em jovens da formação. Quando sair, vou ser lembrado como o treinador que chegou a três finais e que venceu a Taça de Portugal, mas sei que vou ser recordado como o treinador que mais jovens lançou. Penso que é essa a realidade e, se ainda não for, vai ser em breve. Lançar jovens tem a ver com competência, tanto podem jogar atletas com 17 ou 37 anos., têm é de mostrar durante a semana que merecem a oportunidade. As oportunidades têm aparecido e espero que os jovens as consigam agarrar para se fixarem na equipa principal, tal como o Moura, o Vitinha e o Bruno Rodrigues. Houve um forte investimento na formação a nível de jogadores, treinadores e instalações, é importante rentabilizá-lo também. O presidente disse-me que tínhamos de apostar em jovens, isto sem nunca negligenciarmos o ganhar".Assumindo que o momento em que a equipa se encontrar não lhe traz pressão extra e que nunca vai usar os casos de Covid-19 (Chiquinho e Ricardo Horta testaram positivo) como desculpa para o que quer que seja, o técnico abordou ainda o facto de a eliminação das duas taças dar mais tempo de descanso à sua equipa. "Nós fomos chamados a jogar à quinta-feira e ao domingo em algumas ocasiões e isso é pisar a linha vermelha. Depois há consequências como tivemos com o Galeno, o Castro e, mais grave, o Sequeira. Quando o calendário abre para jogarmos uma vez por semana, há uma período de adaptação muitas vezes negativo. No entanto, tivemos esta semana de trabalho e a equipa está fresca. Quando temos uma semana inteira de treino temos uma maior capacidade de afrição do momento de cada jogar. É diferente de jogarmos duas vezes por semana, onde muitas vezes só temos tempo para recuperar", rematou.A partida em Arouca está agendada para as 19 horas desta quinta-feira.