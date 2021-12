Carlos Carvalhal: «Senti uma saudade muito grande dos nossos árbitros»

Carlos Carvalhal abordou a arbitragem do Sp. Braga-Estrela Vermelha (1-1) que findou com o apuramento dos arsenalistas para um playoff de acesso aos oitavos-de-final da Liga Europa. O técnico do conjunto português assumiu que abriu uma exceção para comentar o desempenho do juiz Marco Guida por sentir "saudade" dos árbitros nacionais."Normalmente não comento arbitragens a nível interno. Por isso peço desculpa. Estou a esticar-me um pouco e a mostrar incoerência. Aceito isso. Perante a crítica que se faz aos árbitros portugueses e encontrar uma arbitragem deste género [frente ao Estrela Vermelha], senti uma saudade muito grande dos nossos árbitros. Houve muita condescendência. Nem sequer houve motivo para penálti [n.d.r. que deu o 1-1]. Senti que o campo estava inclinado desde o início. Fica o resultado e a continuidade na prova", referiu à Sport TV o treinador português, corroborado pelo diretor de comunicação dos arsenalistas."Após o jogo de hoje, compreendo perfeitamente a frustração de José Mourinho no campeonato italiano. Se este senhor Marco Guida é um árbitro internacional, imagino os restantes…", referiu Alexandre Carvalho através da conta de Twitter.Carvalhal deixou claro que o objetivo do Sp. Braga era alcançar o primeiro lugar da classificação. "Queríamos ficar em primeiro lugar, fomos a melhor equipa do grupo, tivemos a infelicidade de sofrer penáltis em dois jogos nos últimos minutos e hoje merecíamos a vitória. Agora compreendo melhor o Mourinho quando se queixa das arbitragem em Itália. Se este é o melhor árbitro italiano, então estamos conversados. Agora vamos defrontar uma equipa da Champions e vamos na mesma tentar chegar aos oitavos-de-final", prometeu.