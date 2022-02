Carlos Carvalhal: «Somos melhores e tudo aconteceu ao contrário do que era expectável»

Carlos Carvalhal considerou "cruel" a derrota (0-2) do Sporting de Braga na deslocação ao terreno do Sheriff Tiraspol, em jogo da primeira mão do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. O treinador dos arsenalistas sublinhou a qualidade do jogo da sua equipa, lamentando a falta de eficácia ofensiva e prometendo "uma noite à Braga" na próxima quinta-feira, no seu recinto.





"Fomos sempre crescendo no jogo, fizemos uma segunda parte melhor que a primeira e acabámos muito bem o jogo. O Matheus não fez nenhuma defesa. Há um penálti que surge do nada e depois uma situação que acontece, um erro individual, que lhes permitiu fazer dois golos. Tivemos sempre por cima e com bola, tentámos desmontar a equipa deles, o que não foi fácil porque eles defenderam muito atrás, mas tivemos oportunidades suficientes. Fizemos muitos remates, foi um jogo muito ingrato, em que estivemos por cima, somos melhores e tudo aconteceu ao contrário do que era expectável e do fizemos no campo. Isto só acontece no futebol. É por vezes cruel, quando és melhor em vários parâmetros do jogo", começou por dizer, em declarações na flash-interview da Sport TV.

"Não está fechado, mantemos a expectativa e a ambição de passar à próxima fase. Já falamos internamente e na quinta-feira vamos fazer uma noite à Braga e acreditamos que conseguimos passar este adversário com o apoio dos adeptos."



"O jogo foi muito ingrato e merecíamos muito mais"

"[O Sheriff] Não fugiu muito daquilo que estávamos à espera. Se calhar ficamos surpreendidos pelo posicionamento do Bruno, que costuma jogar na esquerda. Eram as dificuldades que esperávamos. O jogo foi muito ingrato e merecíamos muito mais. Vamos procurar reagir em Tondela e depois preparar o jogo da próxima semana. Vamos com tudo para reverter este resultado."



Enquanto houver possibilidades...

"Nem que fosse só 1 por cento de possibilidade, íamos agarrar-nos a essa possibilidade, vai ser difícil, mas vamos dar tudo para continuar em prova. Isto não está perdido e vamos lutar até ao último segundo na esperança de passar."



Queixas de Roger

"O Roger tem um golpe profundo no pé. Foi um susto grande, ainda estava muito combalido no balneário. Amanhã será reavaliado", terminou.