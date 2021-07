Carlos Carvalhal: «Supertaça? Prontos para jogar amanhã»

Carlos Carvalhal está ciente da evolução ainda necessária à sua equipa, algo natural durante a pré-temporada, mas não duvida de que o seu grupo estará pronto para disputar a Supertaça no dia 31, frente ao Sporting. Aliás, esse jogo até podia ser já.

"Temos os jogadores preparados para jogar já amanhã, se fosse necessário. Como temos mais 15 dias para o primeiro jogo oficial, temos tempo para aprimorar os jogadores, toda a competência da organização e individual também", começou por referir, em declarações à Next. "Vamos puxar pelos jogadores mais atrasados para ver se no jogo com o Sporting, que é o jogo que importa, temos toda a gente disponível para discutir o troféu. O nosso primeiro grande objetivo é vencer a Supertaça", frisou o treinador, de 55 anos.

A preparação incluiu um estágio que terminou ontem, no Algarve, período em que os jogadores tiveram "um comportamento inexcedível, fantástico". No Algarve, os guerreiros empataram os testes frente ao Estrela da Amadora, Farense e Portimonense, depois de terem ganho os três ensaios inaugurais contra Vizela, Trofense e Moreirense.

"O resultado não é importante nos particulares. O fundamental é ver a evolução da equipa, a integração dos novos jogadores, das novas ideias e dos miúdos da formação. Estou muito satisfeito com a atitude de todos os jogadores e estamos a dar passos para consolidar os processos da equipa", disse Carvalhal.



O tio André Horta quer novos títulos



André Horta protagonizou a rubrica ‘Entrada de Carrinho’, da Next, onde reforçou a ambição de somar títulos esta época. "Vou dar o máximo pelo clube em todos os jogos e tentar complementar todo o esforço com títulos no fim do ano", disse o irmão mais novo de Ricardo Horta. André admitiu ser um tio babado: "[As sobrinhas] dão uma outra alegria. É a mim que fazem queixinhas quando o meu irmão não lhes faz as vontades..."



Competência dos miúdos



Carlos Carvalhal regozijou-se pelo número de jovens da formação que estão a trabalhar com o grupo principal, mas deixou claro que isso não chega para conquistar um lugar.



"Para jogar na primeira equipa não basta ser da formação. A premissa fundamental é a competência, não é a idade nem a formação. Os mais competentes têm vantagem e é nisso que estamos a apostar", apontou o treinador, que repetiu apenas um jogador em todos os ensaios já realizados: Roger, de 15 anos. "Temos dado oportunidades aos miúdos, verificamos a evolução deles e depois há um ou outro que se destacará dos demais e que pode ser aposta do Sp. Braga e outros que vão percorrer o seu caminho. O que ressalvo é que existem miúdos com muita qualidade e estamos muito satisfeitos com eles", apontou.