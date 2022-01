Carlos Carvalhal: «Tem sido um ano de completa renovação»

Na entrevista que concedeu à Rádio Marca e além dos casos específicos de Roger Fernandes e Abel Ruiz, Carlos Carvalhal falou ainda também da última temporada no Sp. Braga, reforçando um percurso "muito bom para o clube", algo que o técnico já tinha dito numa das últimas conferências de imprensa."O ano passado foi muito bom para o clube. Em cem anos de história, a equipa esteve muito bem em todas as frentes. Marcámos presença na final da Taça da Liga, vencemos a Taça de Portugal e disputámos a Supertaça. Conseguimos o quarto lugar no campeonato e chegámos aos 16 avos de final da Liga Europa. Valorizámos muito os nossos jogadores. O Braga tem três Taças de Portugal no seu palmarés e nós ganhámos uma.""Depois de um ano tão bom o que aconteceu?", interrogou Carlos Carvalhal, prosseguindo o seu raciocínio: "Os jogadores estavam muito valorizados, alguns deles até estavam há vários anos no clube e tinham o natural objetivo de se mudar para outros clubes. E isso compreende-se quando um clube atinge um pico elevado. O nosso presidente é muito experiente e sabe que não pode fechar portas a saídas de jogadores. Este tem sido um ano de completa renovação. Temos um plantel renovado, com muitos mais jovens."O treinador deu ainda exemplos desta óbvia renovação do grupo: "Este ano têm surgido mais oportunidades para os mais jovens e apostamos muito nisso. O plantel está numa fase de renovação. Temos vários jovens na primeira equipa e até incluo nesse grupo três que não passaram pela formação do clube: Yan Couto, Diogo Leite e o próprio Abel Ruiz. No jogo que disputámos em Arouca, foram utilizados nove jogadores com menos de 20 anos".Por fim, Carvalhal enalteceu novamente a declarada aposta na juventude: "Desde que cheguei, há um ano e meio, estreei na primeira equipa 12 jogadores da formação e o objetivo continua a ser o mesmo, o de tentar o máximo possível em todas as competições. Ainda estamos na Liga Europa e o próximo jogo será contra o Sheriff e seguimos em quarto lugar no campeonato, o que normalmente é o objetivo mínimo do clube. Sabemos bem a diferença que há entre o Braga e o Sporting, Benfica e FC Porto. Estamos sempre à espera que uma dessas equipas fique para trás. Há um objetivo importante e o presidente do clube falou-me dele logo no primeiro dia, disse-me para estar atento aos jovens jogadores. O clube investiu muito na construção de uma academia e quer tirar partido da formação. Ainda na última jornada atuaram sete jogadores da formação: um com 16 anos (Roger) e outro com 17 (Falé). Com esses jogadores, ganhámos 6-0 ao Arouca".