Carlos Carvalhal: «Tenho a sensação de que se terminasse empatado iríamos ficar tristes»

No final do encontro entre o Sp. Braga e o Gil Vicente, Carlos Carvalhal não escondeu a sua insatisfação pelo desaire da sua equipa."Parabéns ao Gil Vicente pela vitória. Deixo também uma palavra aos meus jogadores, que foram bravos e mostraram uma intensidade alta. Chego ao final do jogo com a sensação de que se terminasse empatado iríamos ficar tristes. Tivemos o dobro das situações flagrantes, tivemos seis oportunidades claras e só por falta de eficácia não marcámos. Ironia do destino, entrou um jogador para segurar o resultado e acaba por fazer o golo da vitória. Saímos fortemente penalizados depois do que foi o jogo, do sinal mais, em que criámos muitas oportunidades. Retiro muitas coisas positivas deste jogo, à exceção do resultado", começou por dizer.O técnico olhou ainda para o calendário apertado que a sua equipa tem pela frente: "Tivemos uma intensidade altíssima na quinta-feira e, passados três dias, parece que nem jogámos com o Monaco. Até aos 12 minutos, tivemos duas claríssimas oportunidades para fazer golo e estivemos muito vivos no jogo. Queremos chegar a quinta-feira com uma intensidade alta, já que vamos ser expostos a muitas dificuldades, e depois preparar o jogo de Portimão. Esta é a nossa vida. Ir o mais longe possível e conquistar o maior número de pontos possível".