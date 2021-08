Carlos Carvalhal: «Tivemos coração, alma, os adeptos a torcer por nós e fomos coroados»

Carlos Carvalhal não fugiu à estrelinha que iluminou o triunfo na reta final depois de desperdiçar uma vantagem de dois golos, bem como assumiu a importância anímica que o desfecho implica para o crescimento pretendido.

"Entrámos bem, mas o Moreirense tem competência, fez pela vida e deixou-nos numa posição complicada, que se ajustava, mas tivemos coração, alma, os adeptos a torcer por nós e fomos coroados com a vitória pela crença e coração que demonstrámos", justificou Carlos Carvalhal, salientando que "este jogo serve de lição porque os encontros só terminam no último minuto": "Demos um passo em frente como equipa porque é um processo que tem muitos jogadores novos e que vai melhorar com o decorrer dos jogos."