Carlos Carvalhal: «Tivemos coração, fomos até ao limite»

O Sporting venceu o Sporting de Braga por 2-1 e conquistou a Supertaça Cândido de Oliveira, a nona do seu historial, numa partida em que esteve a perder e conseguiu dar a volta ao resultado.





"Parabéns ao Sporting. Uma palavra para os nossos adeptos pelo apoio. Tivemos uma boa entrada, pressionantes com o Sporting a ter dificuldade para entrar. Conseguimos fazer um golo, com o jogo controlado. Num lance que estávamos avisados, desconcentrámo-nos e sofremos golo. O segundo é mérito da capacidade individual de um jogador. Tivemos coração, fomos até ao limite e até à última pinga do nosso suor é o que quero", disse Carlos Carvalhal.