Carlos Carvalhal: «Uma expulsão não é uma coisa normal no jogo»

Carlos Carvalhal garantiu que "foi um jogo bravo" e que ficou "orgulhoso com os jogadores", apesar do empate ao cabo de 90 minutos (2-2) diante do Famalicão."Jogámos 75 minutos 11 contra 10 num jogo que fica marcado pela expulsão. Marcámos primeiro, ameaçámos marcar o segundo, estávamos por cima e tudo fazia crer que íamos ter uma boa vitória. A expulsão obrigou-nos a saber defender com e sem bola. O golo do Famalicão acaba por ser fortuito porque o Matheus, à exceção do golo, só tinha feito uma defesa. Nós chegámos várias vezes à baliza adversária, tivemos momentos positivos e podíamos ter ampliado. Tivemos o controlo do jogo na segunda parte e o Famalicão o domínio. Fomos obrigados a jogar de forma diferente e, quando arriscámos nas substituições, sofremos [o segundo golo] a frio logo a seguir, num lance em que não podíamos perder a bola. A partir daí, as alterações começaram a surtir feito e, depois do empate, podíamos até ter feito o 3-2. Não vou dizer se o resultado é justo ou não, mas sim o que o jogo nos deu. Uma expulsão não é uma coisa normal no jogo e tivemos de nos agarrar e arriscar na altura certa", reiterou em declarações após o final do encontro."Não comento arbitragens, mas acho que se tem que ter mais cuidado a tirar um jogador do jogo. É certo que se tem que proteger os jogadores, mas também o espetáculo e não se pode ter a leviandade em tirar jogadores de forma tão prematura. Há lances que são vermelhos e ponto, não estou a dizer que não, mas o jogo fica diferente, não fica tão atrativo para quem vê porque há uma equipa em inferioridade numérica que se tem que resguardar. Mas, ainda não vi o lance em particular na televisão".