Carlos Carvalhal: «Uma vitória da equipa»

O técnico do Sp. Braga salientou a entrega dos jogadores num triunfo difícil em Tondela após a jornada europeia."Foi uma vitória da equipa. No ano passado vencemos aqui de forma categórica, hoje vencemos com argumentos diferentes. Atitude, entrega, com muita gente jovem dentro do onze e a entrar também. Uma vitória saborosa, num contexto difícil, pela proximidade do jogo, pela viagem de 8 ou 9 horas de regresso. Paticamente não parámos. Os jogadores foram bravos e brilhantes, contra um adversário que luta pela vida e sabe jogar bem", referiu Carlos Carvalhal, explicando a estratégia dos arsenalistas."O Yan e o Iuri têm mais capacidade técnica para segurar o jogo e o Vítor na frente também. Em função da não recuperação total de alguns jogadores, não podíamos avançar com o que seria melhor para os 90 minutos. Então na primeira parte apostámos numa equipa robusta, mais sólida, e na segunda parte soltámos aqueles jogadores", reiterou Carvalhal.