Carlos Carvalhal volta a falar sobre o Flamengo: «Estou sempre nas mãos do presidente»

O técnico do Sp. Braga garante que o foco da equipa está apenas no jogo com o Estoril, duelo que antecede a ‘final’ com o Estrela Vermelha, para a Liga Europa. Na antevisão ao encontro deste domingo, Carlos Carvalhal abordou novamente a questão do alegado interesse do Flamengo na sua contratação.Temos muito respeito pelo Estoril, uma equipa muito bem orientada, um futebol muito marcado, que espelha as ideias do treinador e ainda não perdeu fora de casa. Vai defrontar um Sp. Braga moralizado, confiante, mas com respeito grande. Nos últimos quatro jogos fizemos 17 golos e temos expetativa de vencer o jogo. É essa a nossa determinação para o jogo: destronar o Estoril fora do seu reduto pela primeira vez.É uma das soluções que temos. Se fiquei agradado? Sim. A equipa fez um jogo muito bom coletivamente e a nível individual o Raul esteve a um nível bom. Mas cada jogo tem a sua história, a sua estratégia e podemos fazer uma alteração pontual para desarticular um adversário que é difícil.Os jogadores gostam de jogar de 4 em 4 dias e não de 3 em 3 dias. Os jogadores saem de um jogo e estão focados no outro. Quando é de 3 em 3 dias é um desafio difícil para qualquer treinador. Temos dificuldades acrescidas por causa da Liga Europa e ainda bem que assim é. Fizemos um bom jogo com o Vizela, moraliza qualquer equipa, mas este jogo é completamente diferente e temos de ser humildes. Temos de jogar bem e temos de estar ao melhor nível. O Estoril é uma equipa que ganhou quatro jogos fora de casa e dois empates.Vivo um dia de cada vez. Não sei onde vou estar amanhã. Neste momento estou focado no meu trabalho, e no jogo com o Estoril. Hoje é o dia do meu aniversário, estou a viver o meu dia de anos e estou focado no Estoril. Digo isto com o coração.Tenho contrato com o Sp. Braga. Há abordagens frequentes e o que digo sempre é que tenho contrato com o clube e que têm de falar com o senhor António Salvador. Esta é a minha postura. Se gosto de ver associado o meu nome a um dos maiores clubes do Mundo [alusão ao Flamengo]? É obvio que não fico indiferente, é um orgulho enorme, mas estou sempre nas mãos do presidente.Não tenho um pingo de preocupação porque os dias de descanso permitem uma recuperação dos jogadores. Vamos ter uma equipa para discutir esse jogo em igualdade de circunstâncias. Não faz sentido estar a pensar no jogo seguinte.